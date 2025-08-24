Трое военнослужащих из Челябинской области вернулись из украинского плена

Одного из бойцов удерживали более полутора лет

Сегодня, 24 августа, Россия и Украина обменялись пленными по формуле «146 на 146». Среди тех, кто в ближайшее время вернется домой, — трое южноуральцев, сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко в своем телеграм-канале.

«Сегодня парни из Челябинска, Еткуля и Еманжелинска, в интересах которых обращались близкие военнослужащих, вернулись из плена»,— написала Юлия Сударенко.

Один из них находился в плену более полутора лет и считался без вести пропавшим. Однако его супруга и дочери верили, что мужчина жив, и ждали вестей о нем. Совсем скоро он воссоединится с семьей.

Юлия Сударенко поблагодарила Минобороны, уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову и всех причастных к обмену.

Известно, что из плена также возвращены восемь жителей Курской области, которых незаконно удерживали ВСУ. Их доставят домой.