Трое туристов заблудились на Таганае

Спасатели искали пропавших всю ночь

В Челябинской области завершены поиски трех туристов, которые заблудились на территории нацпарка «Таганай». Молодые люди возвращались с Откликного гребня, не смогли выйти к приюту и провели ночь в ожидании спасателей. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Вечером 17 августа туристы остановились в приюте «Гремучий ключ». Они поднялись до Откликного гребня, но не смогли найти дорогу назад. Три часа молодые люди пытались самостоятельно выйти к месту ночлега, затем сообщили о ЧП по телефону.

Спасатели выехали на поиски около десяти часов вечера, а обнаружить пропавших удалось почти в восемь утра. К счастью, медицинская помощь путешественникам не понадобилась, их проводили к лагерю.

«Померзнуть им все же пришлось: всю ночь они не сходили с места, как их и проинструктировали диспетчеры ЕДДС. Для обогрева пытались развести костер, но сохранить его не удалось из-за дождя, а теплая кофта оказалась одна на трех человек», — рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Челябинской области завершены поиски 90-летнего жителя деревни Киржакуль. Пенсионер провел в лесу четыре ночи.