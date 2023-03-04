Трое студентов челябинских вузов победили в стипендиальном конкурсе Фонда Потанина

Ежемесячно магистранты будут получат 25 тысяч рублей

Трое студентов челябинских университетов стали победителями стипендиального конкурса 2022/2023 Благотворительного фонда Владимира Потанина. Всего получать именную стипендию будут 750 студентов магистратуры из 75 вузов-участников стипендиальной программы, сообщили в пресс-службе Фонда.

Благодаря победе в конкурсе студентка ЧелГУ Елизавета Орлова и студенты ЮУрГУ Полина Слукина и Вадим Багаутдинов с февраля 2023 года и до окончания обучения в магистратуре будут получать ежемесячную стипендию в размере 25 тысяч рублей.

Всего на участие в конкурсе подали заявки 6410 человек. Во втором этапе конкурса приняли участие две тысячи студентов из всех 75 вузов. Победителями стали 750 магистрантов из 71 российского вуза.

«Самому юному победителю 21 год, наиболее зрелому — 58 лет. Для некоторых из стипендиатов — это первая магистратура, для других — возможность получить новые профессиональные навыки. Важно отметить, что поддержка Фонда — это не только возможность проводить исследования и реализовывать социальные проекты, но и способ улучшить качество жизни, особенно для стипендиатов с ограниченными возможностями здоровья»,— прокомментировала директор Фонда Оксана Орачева.

Отметим, победители конкурса стипендиатов обучаются по 102 направлениям магистратуры.