Трое иностранных студентов приняли православие в Челябинске

Таинство прошло накануне Пасхи

Трое иностранных студентов из Бразилии, Анголы и Кот-д`Ивуара приняли православие в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска. Таинство прошло накануне Пасхи, в Великую субботу, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

При крещении студенты Челябинского государственного института культуры получили имена Дария, Мануил и Симеон. После совершения таинства в крестильном храме студенты прошли в Свято-Симеоновский собор, где митрополит Челябинский и Миасский Алексий во время Литургии совершил над ними Миропомазание — подал дары Святого Духа для укрепления студентов в духовной жизни, а также поздравил их с принятием православия.

«День крещения — Великая суббота — был выбран неслучайно: в древности у христиан была традиция в течение Великого поста обучать новообращенных истинам веры, а в завершение поста крестить»,— рассказали в пресс-службе Челябинской митрополии.

Осенью прошлого года принял православие другой студент ЧГИК из Анголы — 23-летний Алешандре-Бэнза Эдсон. А уже в январе этого года он стал новым иподиаконом, получив благословение от митрополита Челябинского и Миасского Алексия.