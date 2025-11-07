Трое героев Южного Урала начали стажировку в администрации Магнитогорска

Ветераны СВО будут изучать работу финансового блока города под руководством главы города Сергея Бердникова

Три участника региональной кадровой программы «Герои Южного Урала» приступили к трехнедельной стажировке в администрации Магнитогорска. Владимир Головачев, Андрей Бережнев и Андрей Гуляков, прошедшие специальную военную операцию, будут изучать работу ключевых подразделений финансового блока под наставничеством главы города Сергея Бердникова.

Стажировка началась после завершения интенсивного второго этапа обучения, где участники программы изучали основы экономической, бюджетной, промышленной и аграрной политики.

«Мы работали с серьезными спикерами — приезжали министры, главы районов. Информация подавалась не в сухой академической форме, а в житейском, практическом ключе», — отметил Андрей Бережнев.

В первый день стажировки герои встретились с заместителем главы города Александрой Макаровой и руководителями подразделений финансового блока. Им рассказали о механизме управления городским бюджетом, применении 44-го федерального закона и работе муниципальных предприятий.

Андрей Гуляков высоко оценил уровень организации процессов в администрации.

«Все разложили по полкам. На протяжении всего процесса работы ведется колоссальный контроль. Важно, чтобы каждому было понятно, зачем нужны эти процедуры», — поделился Андрей Гуляков.

Участники программы также познакомились с работой управления финансов, где начальник управления Лилия Абрамова и ее заместители разъяснили тонкости бюджетного планирования и исполнения.

Владимир Головачев подчеркнул, что база, полученная на обучении, помогла уверенно погрузиться в новую тему.

«Мы получили большой объем информации и начали формировать системное понимание того, как функционирует вся структура. Уверен, что дальнейшее взаимодействие с управлением финансов окончательно прояснит для нас принципы формирования городского бюджета», — считает Владимир Головачев.