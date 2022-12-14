Тридцатиградусный мороз ожидается в Челябинской области в ночь на 15 декабря

Днем в регионе сохранится холодная погода

В четверг, 15 декабря, в Челябинской области сохранится холодная и солнечная погода. Ветер будет слабым. Ночью синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют почти тридцатиградусный мороз.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут от −17 до −22°C. В низинах будет значительно холоднее — до −28°C, а в горах ожидается всего около −9°C. Днем температура воздуха составит минус 8—13 градусов, в низинах сохранится более холодная погода — до −20°C. День будет солнечным. Ветер юго-восточный, южный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на четверг похолодает до минус 20—22 градусов, днем температура воздуха поднимется до минус 11—13 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду.