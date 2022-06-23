Тридцатиградусную жару и грозы прогнозируют в Челябинской области

В отдельных районах обещают град

Сегодня, 23 июня, в Челябинской области воздух раскалится до +32°C. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дожди и грозы.

Этим утром в столице Южного Урала потеплеет до +14°C, днем температура воздуха составит около +29°C. Ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня пройдет кратковременный дождь. Также прогнозируют грозы и град. В утренние часы столбики термометров приблизятся к отметке +15°C, днем потеплеет до +29°C, на юге региона ожидается до +32°C. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 18 метров в секунду.