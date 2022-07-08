Тридцатиградусную жару и кратковременные дожди обещают в Челябинской области

В отдельных районах региона возможны грозы

Сегодня, 8 июля, в Челябинской области пройдут кратковременные дожди с грозами. День будет жарким — синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют повышение температуры до +30°C.

Этим утром в Челябинской области ртутные столбики покажут около +14°C, днем существенно потеплеет — до +25, +30°C. Синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы термометры также покажут около +14°C, днем потеплеет до +26, +28°C. Переменная облачность, слабый дождь. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду.