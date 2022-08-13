Тридцатиградусную жару прогнозируют на Южном Урале

При этом погода в регионе будет ветреной

Сегодня, 13 августа, в Челябинской области будет жарко: температура воздуха поднимется до +30 °C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около +23 °C, днем воздух прогреется до +25, +27 °C. Переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В утренние часы температура воздуха составит около +20 °C, днем будет от +25 до +30 °C, в горах немного прохладнее — до +20 °C. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.