Тридцатиградусную жару и порывистый ветер прогнозируют на Южном Урале

Дождей в регионе не ожидается

Сегодня, 23 августа, в Челябинской области будет жарко: столбики термометров поднимутся до +30°С. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

В Челябинске этим утром ожидается около +15°С, днем воздух прогреется до +29°С. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также будет переменная облачность, без осадков. В утренние часы температура воздуха составит около +15°С, днем потеплеет до +25, +30°С. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.