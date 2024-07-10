Тридцатиградусную жару и небольшие дожди прогнозируют в Челябинской области 10 июля

В отдельных районах прогремят грозы

Сегодня, 10 июля, в Челябинской области прогнозируют жаркую погоду. В некоторых районах пройдут небольшие дожди. В Челябинске осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров поднимутся до +17°C, днем воздух раскалится до +29°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер восточного направления, 3—8 метров в секунду.

В Магнитогорске отметка на градуснике зафиксируется на +26°C. Слабый дождь начнется ближе к вечеру. Ветер преимущественно восточный, до 4 метров в секунду.

В Миассе погода под копирку.

Температура воздуха в Златоусте составит от +19 до +24°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.

В Снежинске день выдастся без осадков. В городе потеплеет до +27°C. Ветер юго-восточного направления, до 3 метров в секунду.

До +25°C ожидается в Чебаркуле. Дождевые тучи соберутся к вечеру. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.

В Аше будет теплее: около +28°C. Настроение горожанам может испортить небольшой дождь во второй половине дня. Ветер преимущественно восточного направления, до 2 метров в секунду.

В целом температура воздуха утром в регионе составит около +16°C. Местами вероятен туман. Днем столбики термометров будут варьироваться от +25 до +30°C. Переменная облачность, в южных районах локально пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер восточной четверти, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.