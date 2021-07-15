Тридцатиградусную жару и грозы обещают южноуральцам

Днем в регионе возможен порывистый ветер

В пятницу, 16 июля, в Челябинской области потеплеет до +30°C. Местами синоптики Челябинского гидрометеоцентра прогнозируют дожди и грозы.

В Челябинске ночью ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут +10, +12°C. В дневные часы возможен кратковременный дождь, гроза. Воздух прогреется до +25, +27°C. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В регионе и ночью, и днем пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +9, +14°C, при прояснении похолодает до +4°C. В дневные часы ожидается +22, +27°C, на крайнем юге воздух прогреется до +30°C. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, днем ожидаются порывы до 14 метров в секунду.