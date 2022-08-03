Тридцатиградусная жара возвращается в Челябинскую область

Холод и дожди уйдут из региона

Жара и солнце возвращаются в Челябинскую область. 4 августа в регионе прогнозируют повышение температуры почти до +30°C. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра обещают слабый ветер.

Предстоящей ночью в регионе температура воздуха составит от +9 до +14°C, в горах и низинах будет прохладнее — до +6°C. Днем столбики термометров поднимутся до +24, +29°C. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске прогнозируют переменную облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +11 до +13°C, днем потеплеет до +27°C. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду.