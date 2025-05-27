Тридцатиградусная жара придет в Челябинскую область 28 мая

Ветер станет чуть тише

В среду, 28 мая, в ряде районов Челябинской области температура воздуха поднимется до +30 градусов. По-прежнему без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха опустится до +14 градусов. Днем потеплеет до +27…+29 градусов. Переменная облачность, дождя не ожидается. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду. Вероятны порывы до 12 метров в секунду.

В горных районах и низинах ночью пока холодно — около +4 градусов. На остальной территории — от +9 до +14 градусов. Днем воздух прогреется до 25—30 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер от 4 до 9 метров в секунду, северо-западного направления. Местами порывы до 13 метров в секунду.