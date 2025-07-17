Тридцатиградусная жара и усиление ветра ожидаются в Челябинской области 18 июля

Пройдут небольшие дожди

В пятницу, 18 июля, в Челябинской области ожидается жаркая (а местами даже очень) погода. При этом будет ветрено и местами дождливо, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха предстоящей ночью составит от +12 до +14°C. Днем на порядок выше — от +23 до +25°C. Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью столбики термометров установятся в пределах от +9 до +14°C, в горах и низинах достигнут +4°C. Днем воздух прогреется до +20…+25°C, на юге потеплеет до +30°C. Переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду.