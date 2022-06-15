Тридцатиградусная жара и грозы идут на Южный Урал

В отдельных районах региона обещают порывистый ветер

В четверг, 16 июня, в Челябинской области прогнозируют повышение температуры до +30°C. В горах будет прохладнее. При этом погода будет дождливой, возможны грозы, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в регионе ожидается от +8 до +13°C, днем ртутные столбики достигнут +30°C, в горах — до +22°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске также прогнозируют переменную облачность и кратковременный дождь. В утренние часы столбики термометров покажут от +10 до +12°C, днем воздух прогреется до +28°C. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду.