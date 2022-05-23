Три жителя Челябинской области погибли в ходе спецоперации на Украине

К прощанию с земляками готовятся жители Аши, Карталов и Кунашакского района

В трех муниципалитетах Челябинской области пройдут похороны солдат, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Церемонии прощания готовятся в Карталах, Аше и Кунашакском районе, сообщили Первому областному информагентству в местных администрациях.



Известно, что в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Кунашакского района Эдуард Шагиев, ему был 21 год. Аша также потеряла молодого человека: 19 мая погиб Егор Рябов. Карталы, по данным местного военкомата, прощаются с Иваном Овчинниковым. Он также погиб 19 мая, за сутки до своего двадцатого дня рождения.

Редакция Первого областного информагентства выражает соболезнования родным и близким погибших солдат.