Три жительницы Магнитогорска стали «Красавицами России 2024»

Одна из них — преподаватель в вузе

Жительницы Магнитогорска Инна Вахрушева, Юлия Хомчук и Анастсия Бушуева стали победительницами конкурса красоты «Красавица России 2024», который прошел в рамках Фестиваля красоты, моды и таланта World Russian Beauty 2024. Женщины одержали победу в разных категориях и получили не только памятные медали знаменитых дизайнеров Пьера Кардена и Вячеслава Зайцева, но и приглашение на премию World Beauty & Fashion Awards 2024.

30-летняя Юлия Хомчук взяла гран при в категории «Mrs.» до 32-х лет. В той же категории до 33-х лет титул «Красавица России 2024» получила Анастасия Бушуева. Инна Вахрушева стала лучшей в категории «Mrs.» от 36-и до 42-х лет.

Одна из победительниц — Инна Вахрушева — кандидат педагогических наук, доцент кафедры прикладной математики и информатики МГТУ им. Г. И. Носова. Красавица призналась нашим коллегам из издания «Магнитогорскй рабочий», что ранее уже участвовала в конкурсах красоты, решила попробовать свои силы и в этом. Уверенность в том, что она точно займет какое-то место, у Инны появилась еще в середине конкурса.

«Я видела восхищение, внимание, показалось, что фотографы снимали меня больше, чем остальных. У меня сложилось ощущение, что все идет хорошо, выросли крылья и на последнем выходе неуверенность уже исчезла»,— призналась красавица.

Инна Вахрушева добавила, что основам дефиле ее учили в Магнитогорске. Наряды и роскошный кокошник также создали местные мастерицы.