Глинтвейн и ночное катание на коньках: Челябинск отмечает День студента

Традиционно в вузах с размахом празднуют Татьянин день

25 января вузы Челябинска с размахом отметят День студента, больше известный как Татьянин день. Мы узнали, кто и как гуляет сегодня.

В Южно-Уральском государственном университете ректор Александр Шестаков исполнит три желания разных студентов. Каждый год любой желающий может записать «хотелку», связанную с учебным процессом, мероприятиями или жизнью в студгородке. Все желания рассмотрят, а после передадут ректору, после чего будет исполнено три из них.

Отмечать праздник начнут в 14:00 перед главным корпусом ЮУрГУ. Между студентами и преподавателями пройдет танцевальный батл, здесь же выступят творческие коллективы. После этого в Научной библиотеке ЮУрГУ с 15:00 до 18:00 пройдет гитарник, мастер-класс по прикладному творчеству и живописи, киновечер и выступление студии исторического танца «Гаттака». Для входа на площадку необходимо пройти регистрацию.

В Челябинском государственном университете 25 января также пройдут состязания между преподавателями и студентами, только сразятся они в интеллектуальной викторине. Руководство представит команда от ректората. Победителям вручат сувениры с символикой вуза.

После интеллектуальной встречи команды будут соревноваться в приготовлении глинтвейна. Авторские рецепты оценит ректор вуза Сергей Таскаев и шеф-повар университетской кухни. Самый вкусный, по их мнению, рецепт войдет в меню студенческой столовой.

Кроме того, 26 января студенты ЧелГУ и других вузов отправятся на ГЛК «Солнечная долина», где ректор Сергей Таскаев откроет студенческие соревнования по сноуборду и лыжам.

Еще одно спортивное мероприятие состоится 25 января, но пройдет оно во всех субъектах РФ. В рамках «Студенческой спортивной ночи» на арене ЛД «Уральской молнии» соберутся студенты-спортсмены местных вузов, в том числе и Уральского государственного университета физической культуры. С 21:30 до 23:00 для них подготовлены массовые катания и призы.

Из-за пандемии студенты Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета отметят праздник онлайн. Они будут следить за конкурсами, в которых примут участие по одному студенту от каждого факультета. Для зрителей и болельщиков также будут организованы конкурсы с приятными призами.