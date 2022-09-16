По итогам августа рейтинг возглавил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова. Второе место занял занял Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. На третьем месте — Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».
ЮУрГУ занял в рейтинге 28-е место.
На 88-м месте — ЧелГУ.
На 94-м месте — МГТУ имени Носова.
Другие вузы в перечень не попали.
«M-RATE — единственный официальный рейтинг вузов России. Он учитывает эффективность работы университетов в медийном пространстве по трем основным направлениям: по работе со СМИ, со своей аудиторией в социальных сетях и по работе с собственным сайтом», — поясняют создатели рейтинга.
Посмотреть рейтинг полностью можно на сайте м-рейтинг.рф.