Три вуза из Челябинской области попали в первый российский рейтинг медийной активности

Все южноуральские университеты находятся в первой сотне перечня

Министерство образования и науки РФ запустило единственный в стране сайт с рейтингом вузов по их активности в медийном пространстве, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам августа рейтинг возглавил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова. Второе место занял занял Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. На третьем месте — Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

ЮУрГУ занял в рейтинге 28-е место.

На 88-м месте — ЧелГУ.

На 94-м месте — МГТУ имени Носова.

Другие вузы в перечень не попали.

«M-RATE — единственный официальный рейтинг вузов России. Он учитывает эффективность работы университетов в медийном пространстве по трем основным направлениям: по работе со СМИ, со своей аудиторией в социальных сетях и по работе с собственным сайтом»,

— поясняют создатели рейтинга.

Посмотреть рейтинг полностью можно на сайте м-рейтинг.рф.