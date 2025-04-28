Три вида туманов окутывают нацпарк «Зигальга» в Челябинской области

Один из них, который зафиксировали сегодня, предвещает резкую смену погоды

Ежегодно территорию нацпарка «Зигальга» в Челябинской области окутывают несколько видов туманов: поземные, просвечивающие и просто туманы. Последние не только сильно ухудшают видимость, но и предвещают резкую смену погоды, сообщили в телегам-канале нацпарка.

«При обычных туманах невозможно ничего рассмотреть на расстоянии в несколько десятков и даже сотен метров. Именно такой туман можно сейчас наблюдать над Зигальгой. А еще он предвещает смену погоды», — сообщили представители нацпарка.

Ожидается, что уже к вечеру на Зигальге резко похолодает, пройдет мокрый снег с дождем. Как, впрочем, и на большей части территории Челябинской области.