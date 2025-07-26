Три ветерана СВО из Челябинской области выступят на чемпионате «Абилимпикс» в Казани

Бойцы поборются за звание лучших операторов беспилотников

В столице Татарстана стартовал первый чемпионат по профессиональному мастерству среди бойцов СВО «Абилимпикс». Участники со всей России, в том числе из Челябинской области, поборются за звание лучших фотографов, сварщиков, операторов беспилотников, поваров, слесарей и других специалистов, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

Чемпионат проходит с 25 по 29 июля по поручению президента России Владимира Путина. Он, кстати, направил участникам приветствие, подчеркнув, что система поддержки участников и ветеранов СВО с ограничением по здоровью развивается и наполняется планами и инициативами.

«И на этом направлении такой масштабный проект, призванный помочь нашим героям реализовать свои таланты и способности, содействовать профессиональному росту, получить новые знания и компетенции, занимает достойное место»,— сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что надеется, что стартовавший в Год защитника Отечества чемпионат завоюет признание и станет традиционным.

Всего на чемпионат приехали более 400 человек — это участники СВО, их сопровождающие и эксперты. Бойцы поборются за звание лучших в 15 компетенциях. От Челябинской области участвуют три человека, и все — в компетенции «Оператор БПЛА».

По итогам соревнований будут отобраны 75 финалистов. Они поборются за призовые места в финале чемпионата, который пройдет в октябре в Москве.