Три утренних рейса задержали в аэропорту Челябинска

Рассказываем, по каким причинам сдвинули время вылета

Этим утром в аэропорту Челябинска задержали несколько рейсов в Москву и Сочи. По данным онлайн-табло на сайте воздушной гавани, пассажирам пришлось ждать вылета больше часа.

Рейс S7 1142 Челябинск — Москва должен был вылететь в 6:50, однако время сдвинули на 8:00. На данный момент завершена посадка пассажиров.

Еще один рейс в Москву, который выполняет компания «Аэрофлот», должен был отправиться в 7:25, однако время вылета также перенесли на 8:00. На момент публикации материала на сайте аэропорта сообщается, что на рейс завершена регистрация.

С задержкой отправится сегодня самолет в Сочи: время вылета сдвинули с 7:10 на 8:00. На данный момент завершена посадка.

В пресс-службе челябинского аэропорта журналисту Первого областного информагентства сообщили, что задержки произошли по техническим причинам.