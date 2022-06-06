Три тысячи общественников соберутся для уборки озера Тургояк

Масштабный субботник пройдет в рамках первого Экологического водного форума Южного Урала

Министерство экологии Челябинской области и благотворительный Фонд-2020 анонсировали проведение первого Экологического водного форума Южного Урала. 24—25 июня в Челябинске пройдет пленарное заседание, где соберутся ученые из разных регионов России и из-за рубежа, а на берегах озера Тургояк стартует субботник, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Как рассказала учредитель Фонда-2020 Ирина Текслер, форум пройдет в рамках реализации в Челябинской области нацпроекта «Экология». Организаторами, кроме благотворителей, выступают федеральное и региональное министерства экологии.

«Тургояк называют младшим братом Байкала. В рамках форума мы закрепим это прозвище официально, подпишем соглашение с Иркутской областью. Вода — ценнейший ресурс, работать над ее сохранением надо всем вместе», — рассказала Ирина Текслер.

В организации экологического водного форума принимает участие депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее мнению, одна из главных задач форума — просветительская.

«Вода — главный ресурс будущего. Несколько миллиардов людей уже испытывают ее нехватку. Нам очень повезло, что Россия богата водными ресурсами. А природа Южного Урала и вовсе уникальна. Это край озер: Тургояк, Увильды, щелочные воды, минеральные грязи, пляжи. Но, несмотря на то, что, по сравнению с 1990-ми годами сократился сброс в водоемы стоков от многих загрязнителей, продолжается вредное воздействие на наши озера — и со стороны бизнеса, и просто из-за халатного отношения простых людей. Поэтому мы собираемся на форум не просто для обсуждения каких-то проблем, это будет еще и крупнейшая волонтерская акция по очистке берегов нашего уникального озера Тургояк», — рассказала Яна Лантратова.

Как сообщил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, в пленарном заседании форума, которое пройдет на базе Южно-Уральского аграрного университета, примут участие около 300 человек. На акцию же по уборке берегов Тургояка соберутся порядка трех тысяч южноуральцев. В основном это будут активисты движения «Экодозор-74».

Руководитель общественного движения «Антисмог» Евгений Маленкин отметил, что, хотя субботники и другие акции по уборке лесов и водоемов проходят на Южном Урале регулярно, актуальность их не уменьшается. По словам Маленкина, только со дна Тургояка за последние годы дайверы подняли около 40 тонн покрышек от БелАЗов, а вес бытового мусора исчисляется десятками тонн ежегодно.