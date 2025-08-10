Три тысячи иностранных студентов ЧелГУ пройдут курс адаптации

Ребят подготовят к жизни в России

Три тысячи студентов ЧелГУ, которые приехали учиться из Казахстана, Конго, Туркменистана и Камеруна, пройдут адаптационный курс, чтобы как можно скорее освоиться в новых условиях. Соответствующее соглашение подписали директор Центра адаптации иностранных граждан Михаил Подобед и ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, сообщили в пресс-службе Центра.

«Наш курс не только помогает приезжающим студентам быстрее освоиться в новых условиях, но и способствует укреплению взаимопонимания между людьми разных культур. Это важный шаг к гармонизации межнационального диалога в регионе»,— подчеркнул Михаил Подобед.

Сергей Таскаев добавил, что студенты приезжают со своим багажом традиций и норм поведения. Поэтому важно рассказать им о реалиях жизни в России и помочь наладить взаимодействие с местными студентами. В этом и заключается взаимодействие с Центром адаптации.

За три месяца адаптационный курс прошли более 14 тысяч иностранцев. Их познакомили с культурными нормами России и напомнили об основах миграционного законодательства. Особое внимание — профилактике терроризма.