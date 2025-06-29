Три тысячи человек посетили «Молфест» в Челябинске

Такие данные озвучили в полицейском главке

В День молодежи на площади Революции в Челябинске прошел масштабный фестиваль «Молфест», который посетили около трех тысяч горожан и гостей из других городов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители вместе с сотрудниками частных охранных предприятий и дружинниками следили за порядком как на самом мероприятии, так и на подъездах к площадке. Пускали посетителей через контрольно-пропускные пункты.

В результате нарушений не допущено.

Ранее мы рассказывали о концепции фестиваля.