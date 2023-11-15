Три троллейбуса в Челябинске временно изменят маршруты

Почти на две недели закрывается движение на двух протяженных участках на северо-западе

В Челябинске продолжается модернизация контактной сети электротранспорта, следующий участок реконструкции — перекресток Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев и сама Молодогвардейцев, сообщает пресс-служба мэрии.

В этой связи с 16 ноября до 5 утра 28-го закрывается движение троллейбусов по Молодогвардейцев, на участке от Комсомольского проспекта до улицы Братьев Кашириных, и по Комсомольскому проспекту — от Молдавской до Свердловского проспекта.

Временно изменят маршруты троллейбусы № 12, 14 и 17.

Так, 12-й троллейбус пойдет от Молдавской в сторону улицы Чичерина, оттуда на Братьев Кашириных, через Северо-Крымскую, Труда и Свердловский проспект на АМЗ. В обратном направлении: АМЗ — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Чичерина — Молдавская. Троллейбус № 14 проследует от ЧМК через Свердловский проспект и Алое поле до Парка Гагарина; 17-й — по Молдавской, Чичерина и Братьев Кашириных — на вокзал.

В период ограничений пассажирам предлагают пользоваться автобусами № 9, 18, 31, 34, 45, 51, 71, 214 и трамваями № 14, 16, 19, 22.