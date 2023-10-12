Три топовых женских имени для новорожденных назвали в Челябинске

Их выбирают для своих малышек чаще всего

Государственный комитет по делам ЗАГС в Челябинской области назвал самые популярные имена, которые дают девочкам на Южном Урале.

За 9 месяцев этого года в роддомах области появились на свет 11 тысяч 570 девочек.

При регистрации чаще всего им давали три имени. Это София (так родители нарекли 522 малышек), Ева (419 девочек) и Виктория (362 ребенка).

В качестве редких имен сотрудники комитета приводят такие известные женские имена, как Бэлла, Лолита и Элеонора. Их нельзя назвать экзотическими, однако с начала года родители называли так девочек только по одному разу.