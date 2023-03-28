Три светофора отключат в Челябинске 28 марта

Регулировщики не будут работать в двух районах

Сегодня, 28 марта, в Челябинске почти на весь день отключат три светофора — два в Курчатовском районе и один — в Тракторозаводском. Об этом сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.

С восьми утра и до шести вечера будут отключены светофоры на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Ворошилова и на Комсомольском проспекте в районе дома № 66/2.

В Тракторозаводском районе регулировщик не будет работать на перекрестке улицы Героев Танкограда с Бажова. Отключение планируют с 8:30 до 18:00.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах и соблюдать Правила дорожного движения.