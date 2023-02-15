Три светофора отключат в Челябинске 15 февраля

Работу регулировщиков приостановят в Советском и Ленинском районах

Сегодня, 15 февраля, в двух районах Челябинска отключат светофоры на трех перекрестках. В комитете дорожного хозяйства рассказали, где не будут работать регулировщики и в какое время.

В Советском районе светофор на пересечении улиц Блюхера и Омской планируют отключить с 8:00 до 18:00.

В Ленинском районе запланированы отключения светофоров на пересечениях улицы Новороссийской с улицей Чайкиной и ДК ЧТПЗ. Регулировщики не будут работать с 11:00 до 13:00.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.