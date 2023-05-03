Три светофора отключат на северо‑западе Челябинска 3 мая

Регулировщики не будут работать с раннего утра и до вечера

Сегодня, 3 мая, на северо-западе Челябинска отключат сразу три светофора на проспекте Победы. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, регулировщики не будут работать весь день — с 7:30 до 20:00.

Светофоры временно перестанут работать на проспекте Победы на пересечениях с улицами Чайковского, Косарева и Тепличной.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Кроме того, из-за отключений на указанных участках дорог могут возникнуть большие пробки.