Три светофора отключат на проспекте Победы в Челябинске

Водителям и пешеходам следует быть внимательными на дорогах

Сегодня, 20 июня, на северо-западе Челябинска отключат сразу три светофора в связи с проведением плановых работ. Об этом сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска.

Так, с 9 утра до 18:00 будут отключены светофоры по проспекту Победы на пересечении с улицами Чайковского, Тепличной и Косарева.

Кроме того, с 13:00 до 16:00 планируется отключение светофора на пересечении улиц Черкасской и Комаровского.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и взаимовежливыми во избежание ДТП.