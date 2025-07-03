Три студента из Челябинской области вошли в число лучших старост России

Им гарантирована стипендия на полгода

Три студента из Челябинской области вошли в число 100 лучших старост России по итогам Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». Награждение прошло в Москве, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В первом модуле конкурса приняли участие более 12 тысяч студентов из всех регионов страны. Из них выбрали тысячу победителей, в том числе трех челябинских студенток. Они получат дипломы и полугодовую стипендию.

Победителями стали Полина Левченко (Челябинский филиал РАНХиГС), Анна Почионова и Екатерина Хохлова (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет).

Кроме того, в Москве были подведены итоги конкурсного трека «Объединяю», в котором приняли участие 2456 команд из различных молодежных организаций. Десять лучших команд получили сертификаты и призы.