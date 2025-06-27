Три способа получить бесплатную путевку в детский санаторий вне Челябинской области

Отдых положен детям с хроническими болезнями, в трудной жизненной ситуации и инвалидам

Дети с хроническими болезнями, стоящие на учете у узких специалистов, а также дети-инвалиды имеют право бесплатно отдохнуть в санатории. Три способа получить путевку в оздоровительные учреждения за пределами Челябинской области назвала в личном телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.

1. Дети с инвалидностью могут оформить путевку в Социальном фонде РФ по Челябинской области.

Понадобятся заявление, паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, справка 070-У.

Заявление подается через сайт госуслуг, МФЦ и клиентскую службу Соцфонда по месту жительства.

Подробнее: 8-800-100-00-01, 8-800-200-02-27.

2. Дети в трудной жизненной ситуации, которые нуждаются в лечении, могут обратиться в Министерство социальных отношений Челябинской области.

Понадобятся документы: заявление, паспорта родителей, свидетельство о рождении ребенка, справка 070-У и другие (по запросу).

Заявление подается через органы соцзащиты по месту жительства, МФЦ, портал госуслуг.

Подробнее: 8 (351) 260-71-65.

3. Детям с хроническими заболеваниями, включенными в Перечень Минздрава РФ, бесплатные путевки предоставляются через Министерство здравоохранения Челябинской области.



Понадобятся заявление, справки 070-У и 076-У, СНИЛС, полис ОМС, выписка из поликлиники и другие.

Заявление подается в ГКУЗ «Центр координации деятельности медицинских организаций» (Челябинск, ул. Российская, д. 63а; прием с понедельника по четверг с 09:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00).

Подробнее: 8 (351) 214-93-13. И сайт ckdmo74.ru.

Путевку можно получить в санатории Подмосковья, Анапы, Алтайского края, Калининграда и других регионов России.

Также на Южном Урале работают бесплатные санатории для детей без диагнозов. Как получить путевку туда, мы рассказали в отдельном материале.