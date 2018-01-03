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/ «Три солнца» и радугу наблюдали в небе южноуральцы

«Три солнца» и радугу наблюдали в небе южноуральцы

Редкое природное явление стало первым в 2018 году.
сегодня в 11:23
  |  Общество
Гало в небе над Южным Уралом появилось 1 января. О редком природном явлении в первые дни наступившего года рассказывают жители Челябинска, Магнитогорска и других городов региона. Также горожане уверяют, что стали свидетелями появления зимней радуги. 

Отметим, что в минувшем году жители Челябинской области стали свидетелями явления «трех солнц» лишь однажды. 

Напомним, гало — это оптический феномен. Он проявляется в виде светящегося кольца вокруг источника света. Условиями для его появления являются мороз, яркое солнце и высокая влажность.
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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