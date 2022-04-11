Три собаки погибли от бешенства в Челябинской области

Все животные не имели прививки

За первую неделю апреля на Южном Урале от бешенства погибли три собаки. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«С 1 по 8 апреля на территории Челябинской области трое животных пали от бешенства: собака в городе Челябинске (улица Барнаульская), собака в городе Южноуральске (сады „Южные“) и собака в Чесменской районе (поселок Порт-Артур)»,

— уточняют в пресс-службе.

Территории, где выявлены погибшие животные, объявлены неблагополучными. Здесь установлен карантин по бешенству и проведен комплекс санитарных мероприятий.

В январе на Южном Урале зафиксировано 6 случаев бешенства (3 кошки, 2 лисы, 1 собака), в феврале — 4 случая (1 кот, 2 собаки, 1 енотовидная собака), в марте —14 случаев (8 собак, 5 лис и 1 кошка).

«Получается, что большинство случаев заболевания (14 из 27) выявлены у собак. И только две из погибших собак были бездомные, остальные имели хозяев и жили в квартирах и дворах. Это значит, что собаки не были привиты от бешенства»,

— говорят в пресс-службе.

В ведомстве призывают южноуральцев с осторожностью относиться к диким животным и прививать домашних питомцев.