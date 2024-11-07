Три случая заражения импортной продукции выявил в октябре Россельхознадзор

﻿Всего за месяц проверили 963 партии продукции растительного происхождения

Продукцию из Казахстана, Киргизии, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, а также из Ирана и Китая ввозили в Челябинскую область в октябре этого года. Это фрукты, овощи, продукты переработки зерна, срезы цветов и саженцы плодовых и декоративных культур.

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора проверило 963 партии ввозимой продукции. От каждой партии отбирали пробы и отправляли в лаборатории.

По результатам исследований выявили три случая заражения продукции. Из одного миллиона цветов и саженцев на 18 тысячах нашли западный цветочный (калифорнийский) трипс. Насекомое обнаруживали дважды на свежих срезанных цветах, прибывших из Казахстана. Другого вредителя — тутовую щитовку — выявили в 18,6 тонны киви из Ирана.

Ввоз и реализацию в Челябинской области разрешили только той продукции, которая соответствует фитосанитарным требованиям.