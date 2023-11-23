Три школы и четыре детских сада построят в Челябинске в ближайшие годы

Объекты будут поднимать в рамках национального проекта «Образование»

В 2024 году Челябинск продолжит реализацию национального проекта «Образование», в рамках которого в мегаполисе будут возводить новые школы и детсады, сообщает пресс-служба администрации города.

В 2024—2026 годах город планирует начать строительство как минимум четырех детских садов и трех школ.

«Для включения в нацпроект заявлено 3 школы вместимостью 3720 мест. Проектирование первых двух школ на сегодня уже завершено, проектно-сметная документация по третьей школе сейчас проходит государственную экспертизу. Эти объекты являются крайне значимыми для новых микрорайонов города»,— заявил и. о. начальника управления капитального строительства Игорь Васильченко.

Например, в 48-м микрорайоне появится школа на 1100 мест. Строительные работы могут начаться уже в этом году, а завершить их планируют в 2025-м.

Всего в Челябинске с 2019 года благодаря нацпроектам уже построено 18 детских садов и 3 школы.