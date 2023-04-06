Три сельские амбулатории получили автомобили в Челябинской области

Машины «Службы здоровья» куплены по программе модернизации

В районную больницу села Миасского поступили четыре брендированных автомобиля «Службы здоровья». Машины куплены по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области. Новые «Лады» заменили старенькие «Нивы».

«Старые машины 2012 года уже нередко подводили и требовали ресурсов на ремонт. Новые машины пришли с кондиционерами, что обеспечит комфорт для медицинских работников»,

— сказал Андрей Филатов, главный врач районной больницы села Миасского.

Медки ожидают, что «Лады» проработают без поломок около пяти-шести лет.

Белые «Лады-Гранта» с логотипом и телефоном медучреждения скоро начнут курсировать по району. Медтранспорт предназначен для амбулаторий в селах Миасском, Канашево и поселка Лазурного.