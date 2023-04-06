В районную больницу села Миасского поступили четыре брендированных автомобиля «Службы здоровья». Машины куплены по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области. Новые «Лады» заменили старенькие «Нивы».«Старые машины 2012 года уже нередко подводили и требовали ресурсов на ремонт. Новые машины пришли с кондиционерами, что обеспечит комфорт для медицинских работников», — сказал Андрей Филатов, главный врач районной больницы села Миасского.
Медки ожидают, что «Лады» проработают без поломок около пяти-шести лет.
Белые «Лады-Гранта» с логотипом и телефоном медучреждения скоро начнут курсировать по району. Медтранспорт предназначен для амбулаторий в селах Миасском, Канашево и поселка Лазурного.