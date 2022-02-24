Три санатория в Челябинской области готовятся к приему беженцев из Донбасса

Путевки в здравницы пока не продаются и не выдаются

В Челябинской области три санатория уже готовят места для беженцев из Донбасса. Об этом в четверг, 24 февраля, ИА «Первое областное» сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Так, к приезду беженцев готовится санаторий «Утес» в Сосновском районе, санаторий «Сосновая горка» в Чебаркульском районе и социально-оздоровительный центр для пожилых «Тополек» в Варненском районе.

«Пока другие мы не рассматриваем. Сколько беженцев смогут принять эти три здравницы, будет понятно при наличии информации о планируемой отправке беженцев в регион. Пока таковой нет», — пояснила Ирина Гехт.

Минсоц Челябинской области подтвердил, что все заезды для льготников в центр «Тополек» по линии социальной защиты приостановлены. Последний льготный заезд в санатории «Утес», который работает от челябинского городского управления социальной защиты, закончился 21 февраля. Сейчас санаторий готовят к возможному приезду беженцев. «Сосновая горка» приостановила продажу путевок все по той же причине.

Ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что возможный приезд беженцев из Донбасса не отразится на жителях Челябинской области. А секретарь Челябинского регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер поручил начать сбор денег для помощи беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

В четверг, 24 февраля, Челябинская область отправила в Ростовскую область первую машину с гуманитарным грузом — беженцам повезли продовольствие и предметы первой необходимости.