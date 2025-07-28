Три рейса из Москвы в Челябинск «Аэрофлота» отменили из‑за сбоев в сети

Расписание полетов «рухнуло» в Шереметьево

В Челябинск из Москвы и обратно 28 июля невозможно вылететь из-за сбоев в системе расписания авиакомпании «Аэрофлот». Отменены три рейса перевозчика на Южный Урал. В компании пояснили, как действовать пассажирам отмененных рейсов.

Массовый сбой в расписании полетов произошел около полудня 28 июля в Шереметьево. На онлайн-табло челябинского аэропорта показано, что отменено три рейса:

SU1094/1095 Москва — Челябинск — Москва;

SU1420/1421 Москва — Челябинск — Москва;

SU1422/1423 Москва — Челябинск — Москва.

В авиакомпании пояснили, что пассажиры могут вернуть деньги или переоформить билеты на ближайшие 10 дней. Десятки рейсов из столичного аэропорта оказались заблокированы. Из-за коллапса авиакомпания просит пассажиров забрать багаж и покинуть воздушную гавань. Пока прервано авиасообщение в города: Сочи, Красноярск, Элисту, Кировск, Калининград, Екатеринбург, Омск, Уфу, Тюмень, Ставрополь, Санкт-Петербург, Самару, Орск, Минск, Оренбург, Мурманск, Минеральные Воды, Махачкалу, Ереван, Казань, Грозный, Астрахань.