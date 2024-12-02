Сегодня, 2 декабря, отмечается День оладий. Эти нежные, пышные лепешки идеально подходят для завтрака или угощения к чаю.
День оладий не имеет официального статуса, но его активно отмечают в разных уголках страны. Праздник возник из народных традиций, когда хозяйки готовили оладьи на семейные праздники. Оладьи олицетворяют домашний уют, тепло и радушие. В этот день ИА «Первое областное» предлагает три рецепта лакомства.
Оладьи с яблоками
Ингредиенты:
— 1 стакан муки;
— 1 стакан кефира;
— 1 яйцо;
— 1—2 яблока (тертые);
— 1 чайная ложка разрыхлителя;
— сахар по вкусу;
— щепотка соли;
— масло для жарки.
Приготовление:
В миске смешайте кефир, яйцо, сахар и щепотку соли.
Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте.
Введите тертые яблоки и тщательно перемешайте.
Нагрейте сковороду с маслом и выпекайте оладьи до золотистой корочки с обеих сторон.
Оладьи из тыквы
Ингредиенты:
— 1 стакан натертой тыквы;
— 1 стакан муки;
— 1 яйцо;
— 0,5 стакана молока;
— 1 ч. ложка разрыхлителя;
— соль и сахар по вкусу;
— корица (по желанию);
— масло для жарки.
Приготовление:
В одной миске смешайте натертую тыкву, яйцо, молоко, сахар и соль.
В другой миске соедините муку, разрыхлитель и корицу.
Смешайте обе массы до однородного состояния.
Нагрейте масло на сковороде и выпекайте оладьи до золотистого цвета.
Оладьи с творогом
Ингредиенты:
— 200 г творога;
— 1 яйцо;
— 0,5 стакана муки;
— 2 столовые ложки сахара;
— 1 чайная ложка разрыхлителя;
— щепотка соли;
— масло для жарки.
Приготовление:
В миске разбейте яйцо, добавьте творог, сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте.
Постепенно добавляйте муку и разрыхлитель, продолжая перемешивать до получения однородной массы.
Нагрейте сковороду с маслом и ложкой выкладывайте тесто, формируя оладьи.
Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!