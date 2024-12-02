Три рецепта оладий на завтрак

Из доступных продуктов и «с изюминкой»

Сегодня, 2 декабря, отмечается День оладий. Эти нежные, пышные лепешки идеально подходят для завтрака или угощения к чаю.

День оладий не имеет официального статуса, но его активно отмечают в разных уголках страны. Праздник возник из народных традиций, когда хозяйки готовили оладьи на семейные праздники. Оладьи олицетворяют домашний уют, тепло и радушие. В этот день ИА «Первое областное» предлагает три рецепта лакомства.

Оладьи с яблоками

Ингредиенты:

— 1 стакан муки;

— 1 стакан кефира;

— 1 яйцо;

— 1—2 яблока (тертые);

— 1 чайная ложка разрыхлителя;

— сахар по вкусу;

— щепотка соли;

— масло для жарки.

Приготовление:

В миске смешайте кефир, яйцо, сахар и щепотку соли.

Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте.

Введите тертые яблоки и тщательно перемешайте.

Нагрейте сковороду с маслом и выпекайте оладьи до золотистой корочки с обеих сторон.

Оладьи из тыквы

Ингредиенты:

— 1 стакан натертой тыквы;

— 1 стакан муки;

— 1 яйцо;

— 0,5 стакана молока;

— 1 ч. ложка разрыхлителя;

— соль и сахар по вкусу;

— корица (по желанию);

— масло для жарки.

Приготовление:

В одной миске смешайте натертую тыкву, яйцо, молоко, сахар и соль.

В другой миске соедините муку, разрыхлитель и корицу.

Смешайте обе массы до однородного состояния.

Нагрейте масло на сковороде и выпекайте оладьи до золотистого цвета.

Оладьи с творогом

Ингредиенты:

— 200 г творога;

— 1 яйцо;

— 0,5 стакана муки;

— 2 столовые ложки сахара;

— 1 чайная ложка разрыхлителя;

— щепотка соли;

— масло для жарки.

Приготовление:

В миске разбейте яйцо, добавьте творог, сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте.

Постепенно добавляйте муку и разрыхлитель, продолжая перемешивать до получения однородной массы.

Нагрейте сковороду с маслом и ложкой выкладывайте тесто, формируя оладьи.

Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!