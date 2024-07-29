Три региональные дороги остаются закрытыми в Челябинской области 29 июля

Количество трасс, где зафиксированы переливы, сократилось до 15

На утро 29 июля в Челябинской области из-за переливов закрыты участки трех региональных дорог в разных районах, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

По данным на девять часов утра, движение ограничено на следующих участках:

десятый километр автодороги Красносельское — Сухарыш в Увельском районе;

участок со второго по третий километр автодороги Березняки — Депутатский в Еткульском районе;

седьмой километр дороги Карабаш — Киолим.

С 23 до 15 сократилось количество участков дорог с переливами, где движение рабочее. Там дежурят сотрудники Госавтоинспекции.