Три ребенка утонули на Южном Урале с начала купального сезона

Всего в водоемах погибло 26 человек

В Челябинской области с начала купального сезона утонули 26 человек, включая троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В главке отмечают, что основная доля несчастных случаев на воде приходится на купание в необорудованных местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, а также на падение с рыбацких лодок.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что на озере Калды в Кунашакском районе утонул четырехлетний мальчик. Ребенок находился без присмотра взрослых на необорудованном пляже.