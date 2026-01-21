Три пункта весогабаритного контроля заработают 26 января в Челябинской области

Оборудование проходит финальные испытания

На автодорогах Челябинской области три автоматизированных пункта весогабаритного контроля (ПВГК) завершают тестовый режим работы. С 26 января 2026 года они будут переведены в постоянный рабочий режим для контроля за превышением допустимой массы и габаритов грузового транспорта, сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.

Сейчас оборудование проходит финальные испытания на ключевых участках: Западном обходе Челябинска (километры 14+050 и 22+700) и на автодороге «Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым» (км 19+250). Технические работы на этих объектах уже завершены.

Переход систем в штатный режим эксплуатации позволит в круглосуточном автоматическом режиме выявлять нарушителей, перегружающих транспорт.