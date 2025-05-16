Три предприятия получили знак соответствия экологическому стандарту Челябинской области

Глава РЭО Рашид Исмаилов: «По сути, на Южном Урале формируется институт экологической репутации бизнеса»

На IV Открытом экологическом форуме предприятия региона наградили знаком соответствия экологическому стандарту Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Награды получили Южно-Уральская железная дорога, ОАО «ММК Метиз» и Магнитогорский университет им. Г. И. Носова.

Вручили знаки вице-губернатор Александр Козлов и глава Российского экологического общества, председатель экосовета при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов.

«Уже многие предприятия, крупнейшие промышленники присоединились к экостандарту, выполняют дополнительные требования, берут на себя дополнительные обязательства — а это и есть признак экологической ответственности бизнеса. По сути, сегодня на Южном Урале формируется институт экологической репутации бизнеса», — отметил Рашид Исмаилов.