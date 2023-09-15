Три поселка в Челябинской области оказались отрезаны от цивилизации из-за разрушенной дороги

Грузовики и проливные дожди сделали дорогу непроезжей

Жители села Новобурановка и поселков Новобуранного и Заречного Агаповского района Челябинской области оказались «отрезанными от цивилизации». Местный перевозчик «Экипаж» отказался пускать автобусы в рейсы до Магнитогорска и Агаповки из-за плохого состояния дороги, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Речь идет о дороге областного значения «Шеелитовый рудник — Южноуральск – Магнитогорск» протяженностью 4,6 километра. Ситуацию на внеплановом совещании обсудили глава Агаповского района и министр дорожного хозяйства Челябинской области. Проблемная дорога имеет областное значение, району не принадлежит, и обслуживать объект он не может.

Содержать путепровод стало тяжело: техника грейдирует автодорогу, но это не помогает. Нужен полноценный ремонт, заявил на встрече с министром представитель подрядчика «Уралсервисгрупп», обслуживающего дорогу.

«Еще на прошлой неделе я по своей инициативе провел рабочую встречу с руководством щебеночного завода и с подрядчиком “Уралсервисгрупп”. Мною уже направлены запросы в крупные логистические компании, чья техника перемещается по данному участку дороги на щебзавод, для решения вопроса по ремонту дороги», — сообщил глава района Артем Яхимович.

Из шести компаний-перевозчиков на предложение посодействовать в ремонте путепровода откликнулись четыре.

«В этом году в городе несколько крупных объектов, поэтому потребность в щебне очень большая. Мы понимаем, что дороги не выдерживают нагрузку. Готовы выделять автотранспорт для перевозки щебня на восстановление дороги», — отметил представитель одной из фирм.

Отсыпку планируют начать на этой неделе после прекращения дождей.

Корреспондент медиахолдинга «Первый областной» отметил, что с уходом дождей — когда машины не увязают в грязи — перевозчик вернул муниципальный маршрут.