Три поселка Троицкого района газифицируют в 2022 году

Голубым топливом муниципалитет будет обеспечен на 76 процентов

В Троицком районе строительный сезон стартовал в трех населенных пунктах. В поселках Шантарино, Каменная Речка и селе Песчаном к газу подключат жилые дома и социальные объекты. По данным пресс-службы районной администрации, к завершению работ в 2022 году муниципалитет будет газифицирован на 76 процентов, пользоваться голубым топливом будут 62 процента населения.

Поселок Шантарино — самая дальняя усадьба района, первые участки газопровода низкого давления появились на Центральной, Юбилейной улицах. К концу года газ появится в 202 индивидуальных жилых дома, также к голубому топливу подключат три важных социальных объекта — здания Дома культуры, администрации сельского поселения и столовой.

В поселке Каменная Речка строится подводящий газопровод протяженностью около 12 км по сложному рельефу местности. Одновременно с этим начаты работы по монтажу разводящих сетей газопровода по улицам поселка.

«Каменная Речка — поселок с активно развитым фермерским хозяйством. Газификация для фермеров — это долгожданная доступность и перспективы модернизации производственной базы и сельхозпроизводства. Но самое главное, что жители смогут весьма существенно сократить свои финансовые и материальные затраты на отопление жилья. Средства на строительство газопроводов выделены по областной программе в рамках выполнения поручения президента РФ о газификации в первую очередь домовладений населения», — прокомментировал текущую ситуацию в Каменной Речке глава Ключевского сельского поселения Виктор Хе.

В селе Песчаном завершится газификация разводящего газопровода 2-й и 4-й очередей (1-я и 3-я очереди сданы в 2019 году). В этом году к газоснабжению могут подключиться еще около 100 жилых индивидуальных домов и пожарная часть.

«По итогам 2022 года ожидается полная газификация 24 населенных пунктов Троицкого района, где доля населения около 62%. К тому же еще в трех частично газифицированных населенных пунктах проживает 12,7% селян. Но, к сожалению, в районе есть такие населенные пункты (11), где в силу определенных причин газификация невозможна. Прежде всего к ним относятся территории на землях ведомства ЮУЖД, как, например, остановочные пункты п. Кумысное, п. Карский. В этом списке и деревни, где никто уже не проживает — Штанное, Мельничный — или всего несколько домов: деревня Воробьевка — два, Иванково — пять домов», — прокомментировали текущую ситуацию в комитете экономики администрации Троицкого района.

В целом в 2022 году газификация в Троицком районе достигнет уровня 76%.

Напомним, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал форсировать темпы социальной газификации, запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина. Поручение глава региона дал на совещании по вопросам реализации программы догазификации на территории области.