Три поезда опаздывают в Челябинск из-за аномальных снегопадов на юге России

В ситуацию вмешалась транспортная прокуратура

В Челябинске задерживается прибытие нескольких пассажирских поездов, следующих с юга России. Сбой в графике движения связан с последствиями аномальных снегопадов в Краснодарском крае, где продолжаются масштабные восстановительные работы на железнодорожной инфраструктуре.

Задержаны к прибытию поезда № 60 «Кисловодск — Новокузнецк», № 97 «Кисловодск — Тында» и № 346 «Адлер — Челябинск», сообщает Уральская транспортная прокуратура. Для ожидающих пассажиров на вокзале организованы места в комнатах отдыха и зале комфорта, обеспечены питание и горячие напитки.

Причина задержек — аварийно-восстановительные работы на объектах энергетики Северо-Кавказской железной дороги. Из-за сильных снегопадов возникли повреждения контактной сети и систем электроснабжения на нескольких участках. Для пропуска составов временно используется тепловозная тяга, что приводит к изменению графика.

Всего непогода и последующие работы вызвали задержки и отмены около 55 поездов.

