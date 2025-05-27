Три округа в Челябинской области получат 22 млн рублей после субботников

Территории премируют из регионального бюджета за порядок на улицах

На Южном Урале премируют три муниципалитета, которые особенно отличились в организации весенних субботников, прошедших в преддверии Дня Победы, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.

Всего по региону было приведено в порядок 40 миллионов квадратных метров общественных пространств.

Лучшими по организации работ признаны Кизильский и Коркинский муниципальные округа и Кыштым. Они получат по 10, 7 и 5 миллионов рублей соответственно на благоустройство.

«Мы продолжим поощрять муниципалитеты, которые демонстрируют высокую активность в наведении порядка», — отметил губернатор Алексей Текслер на совещании с главами.